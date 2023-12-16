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Аэропорт Краснодара успешно прошел проверку тестовым рейсом

Shot: аэропорт Краснодара получил оценку «отлично» по комплексной проверке

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Depositphotos

Краснодарский аэропорт Пашковский успешно прошел проверку тестовым рейсом, который состоялся накануне. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сейчас сотрудники аэропорта ожидают приказа Росавиации о возобновлении работы и полетов гражданских лайнеров.

Согласно информации Shot, вместе с рейсом авиакомпании «Азимут» в проверке воздушной гавани были задействованы студенты профильных колледжей. Они участвовали в симуляции полноценной работы аэропорта: прохождения регистрации и посадки, паспортного контроля и прочих систем.

Отмечается, что по завершении всех проверок аэропорт Пашковский получил оценку «отлично» от органов по надзору.

Накануне сообщалось, что авиакомпания «Азимут» осуществила тестовые полеты из Минеральных вод в Краснодар.

Технический рейс Superjet 100 выполнялся для проверки готовности систем и оборудования воздушной гавани.

Заинтересованность в возобновлении полетов в Краснодар выразили «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7. Открытие аэропорта облегчило бы логистику в интересах туристической отрасли на юге России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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