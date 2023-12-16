Аэропорт Краснодара успешно прошел проверку тестовым рейсом

Краснодарский аэропорт Пашковский успешно прошел проверку тестовым рейсом, который состоялся накануне. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сейчас сотрудники аэропорта ожидают приказа Росавиации о возобновлении работы и полетов гражданских лайнеров.

Согласно информации Shot, вместе с рейсом авиакомпании «Азимут» в проверке воздушной гавани были задействованы студенты профильных колледжей. Они участвовали в симуляции полноценной работы аэропорта: прохождения регистрации и посадки, паспортного контроля и прочих систем.

Отмечается, что по завершении всех проверок аэропорт Пашковский получил оценку «отлично» от органов по надзору.

Накануне сообщалось, что авиакомпания «Азимут» осуществила тестовые полеты из Минеральных вод в Краснодар.

Технический рейс Superjet 100 выполнялся для проверки готовности систем и оборудования воздушной гавани.

Заинтересованность в возобновлении полетов в Краснодар выразили «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и S7. Открытие аэропорта облегчило бы логистику в интересах туристической отрасли на юге России.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.