Суд арестовал бывшего врио зампреда правительства Забайкальского края

В Екатеринбурге суд арестовал на 10 суток бывшего врио заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина. Он проходит подозреваемым по делу о хищении в рамках выполнения работ в интересах Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

Уголовное дело было возбуждено в конце февраля 2023 года. В ходе заседания суда следователь сообщил, что обвинение Дубровину пока не предъявлено.

Врио зампредседателя правительства Забайкальского края задержали в Чите, затем доставили в Екатеринбург.

14 декабря губернатор Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку и.о. зампреда правительства региона Игоря Дубровина. В распоряжении говорится, что он был «освобожден от должности за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему». Позже стало известно, что его задержали.

Игорь Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.