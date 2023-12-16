Правительство выделит средства на ремонт электросетей Дагестана

Кабмин выделит 1,2 млрд руб. на восстановление электросетей в Дагестане. Об этом сообщается в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минэнерго России в 2023 году для предоставления субсидии публичному акционерному обществу «Россети Северный Кавказ» в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту распределительных сетей Республики Дагестан <...> бюджетные ассигнования в размере 1,208 миллиарда рублей», — указано в распоряжении.

Деньги также выделяются на укомплектование необходимыми материалами и оборудованием аварийного запаса.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за аномальных погодных условий в регионе зафиксированы 266 отключений линий электропередачи.

По данным Минэнерго, по состоянию на 18:00 по московскому времени, в Ростовской области обесточенными остаются 185,5 тыс. человек, в ДНР — 235,4 тыс., в ЛНР — 255,7 тыс., в Псковской области — 1,2 тыс., а в Смоленской области — 1,8 тыс. человек.

Ранее непогода оставила без электричества сотни тысяч человек в России.