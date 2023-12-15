Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Роскосмос» показал снимок циклона «Ваня»

Роскосмос опубликовал снимок циклона «Ваня», который принес рекордные снегопады

close
100%
Роскосмос

»Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Ваня» с рекордными снежными зарядами. Фотографию распространила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

»<…> циклон «Ваня» <…> несет рекордный снегопад в Центральную Россию», — уточнили в сообщении.

В госкорпорации отметили, что фото сделал спутник «Метеор-М», и рассказали, что «Ваня» возник над Молдавией, после этого в районе Балтийского моря слился с атлантическим циклоном и обрушился на столичный регион. В Московской области зафиксировали самый снежный день за последние 60 лет, сугробы выросли до полуметра.

Накануне Дептранс Москвы спрогнозировал заторы в центре города из-за сильнейшего снегопада.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус обратил внимание на то, что циклон «Ваня» придет в Москву к концу рабочей недели, он несет в себе большие запасы влаги.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами