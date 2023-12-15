«Роскосмос» показал снимок циклона «Ваня»

»Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Ваня» с рекордными снежными зарядами. Фотографию распространила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

»<…> циклон «Ваня» <…> несет рекордный снегопад в Центральную Россию», — уточнили в сообщении.

В госкорпорации отметили, что фото сделал спутник «Метеор-М», и рассказали, что «Ваня» возник над Молдавией, после этого в районе Балтийского моря слился с атлантическим циклоном и обрушился на столичный регион. В Московской области зафиксировали самый снежный день за последние 60 лет, сугробы выросли до полуметра.

Накануне Дептранс Москвы спрогнозировал заторы в центре города из-за сильнейшего снегопада.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус обратил внимание на то, что циклон «Ваня» придет в Москву к концу рабочей недели, он несет в себе большие запасы влаги.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.