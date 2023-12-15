Путин рассказал о возросшей нагрузке на железную дорогу в Крыму

Президент РФ Владимир Путин очень рассчитывает, что представители железнодорожной отрасли справятся с возросшим туристическим потоком в Республику Крым предстоящим летом. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарной сессии IV Железнодорожного съезда, передает ТАСС.

Как отметил российский лидер, в настоящее время на полуострове не работает аэропорт. Речь идет о воздушной гавани в Симферополе, которую закрыли в целях безопасности пассажиров после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Нагрузка на железную дорогу, безусловно, возрастает. Очень рассчитываю на то, что возрастающий туристический поток [в Крым] и в этот летний туристический сезон будет вами обеспечен», — подчеркнул Путин.

В то же время он обратил внимание, что сейчас наблюдается уверенный рост пассажиропотока в республику. Более того, на полуострове ведутся активные работы по налаживанию железнодорожного сообщения с новыми регионами государства.

18 ноября министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что к началу месяца субъект посетили уже 4,7 млн туристов. В связи с этим региональные власти ожидают, что к концу текущего года общее количество побывавших в регионе путешественников составит пять млн человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главный критерий для возобновления работы закрытых аэропортов.