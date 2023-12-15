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В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля

Во Вроцлаве прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору

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Ronen Zvulun/Reuters

В польском городе Вроцлаве во вторник прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули ханукальную менору, заявил мэр города Яцек Сутрик. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Олавской. По словам градоначальника, пять человек в масках забрались на конструкцию подсвечника, достали израильский флаг и подожгли его. Они также перевернули конструкцию девятиконечного подсвечника, после чего скрылись.

Сутрик уверен, что злоумышленники вдохновились поступкам депутата сейма Польши Гжегожа Брауна, который несколько дней назад погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи.

«Я до конца верил, что никому даже не придет в голову мысль сравниться с депутатом Брауном и его огнетушителем. Я ошибся», — заявил мэр Вроцлава.

Полиция уже разыскивает преступников.

14 декабря стало известно, что польский правый активист, а также бывший кандидат в сенаторы Яцек Чвенька угрожает «взрывом бомбы» в польском сейме в четверг во время зажжения ханукальных свечей.

До этого сообщалось, что прокуратура Польши возбудила дело в отношении депутата Брауна.

Ранее в Белом доме раскрыли отношение к решению Израиля оккупировать Газу.

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