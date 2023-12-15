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У фанатки газированных напитков удалили из почки 300 камней

Taiwan News: на Тайване врачи удалили 300 камней из почки женщины

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Chi Mei Hospital

На Тайване женщине удалили более 300 камней в почках, пишет Taiwan News. По словам самой пациентки, вместо воды она пила только газировки и сладкий чаи.

Как пишут СМИ, женщина по имени Сяо Юй попала в больницу с высокой температурой и болью в пояснице. Врачи, обследовав пациентку, сделали ей рентген и увидели, что в ее почке находится около сотни крошечных камней.

Сяо рассказала медикам, что она не любит пить воду и употребляет только газировку и прочие сладкие напитки. Специалисты уверены, что это привело к хроническому обезвоживанию и накоплению минералов в организме женщины.

Юй сделали экстренную операцию. Врачи извлекли из ее почки около 300 камней размером от 5 мм до 2 см. Большинство образований напоминали «маленькие приготовленные на пару булочки», рассказали хирурги.

Ранее сообщалось, что врачи нашли препараты, снижающие риск образования камней в почках на 15 процентов.

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