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Мария Зайцева пожаловалась на творческую стагнацию

Певица Мария Зайцева призналась, что находилась в творческой стагнации

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Мария Зайцева объяснила свое авторское затишье периодом творческой стагнации. Об этом она сообщила в интервью изданию Hello!.

Зайцева призналась, что долгое время находилась в тяжелом моральном состоянии. Она отметила, что сильно ругала себя за отсутствие новых песен из-за творческой стагнации. Артистка объяснила, что у нее был страх упущенного времени и выпадения из рабочего процесса. Певица «наказывала» себя и не позволяла себе отдыхать.

«Это не очень здорово. В один момент вместо самобичевания решила себя поддержать, сказала себе, что я молодец, что нужно побыть со своими мыслями. Объяснилась с внутренним я, успокоилась. Когда я сама себя простила, стала больше позволять себе, легче относиться ко многим вещам, то практически сразу пришла муза и открылся творческий поток», — поделилась исполнительница.

Зайцева отметила, что смогла вернуться в творческое русло только весной 2024 года. В будущем она планирует поездку в Исландию, где будет работать над съемками нового клипа.

Ранее Мария Зайцева заверила, что не возобновит роман с Алексеем Гоманом.

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