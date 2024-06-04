Мбаппе рассказал о конфликте с руководством «ПСЖ»

Французский нападающий Килиан Мбаппе, перешедший в мадридский «Реал», рассказал подробности о возникшем конфликте между ним и руководством его бывшего клуба — парижского «ПСЖ» весной 2024 года. Его слова приводит GFFN.

«Мне дали понять, что я больше не буду играть за «ПСЖ». Сказали прямо в лицо, причем довольно жестко, поэтому я был убежден, что играть не буду. Меня спасли Луис Энрике и Луиш Кампуш. Если бы не они, я бы больше не сыграл за «ПСЖ». Вот почему в этом году мои амбиции изменились. Но я понимал, что на еще один такой сезон я уже не соглашусь», — заявил Мбаппе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

«Сливочные» завершили сезон-2023/24 победой в Лиге чемпионов. В финальном матче, который прошел 1 июня, «Реал» со счетом 2:0 одолел дортмундскую «Боруссию». Также клуб стал чемпионом Испании, опередив на десять очков каталонскую «Барселону».

Ранее Мбаппе впервые высказался о переходе в «Реал».