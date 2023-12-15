Жители Петербурга сняли очередь из «скорых» перед детской больницей

В Санкт-Петербурге образовалась очередь из машин скорой помощи перед детской больницей №5 имени Филатова на Бухарестской улице. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Очередь снял читатель «Фонтанки». По его словам, машины скопились около шести часов вечера.

«Инфекционное боксированное отделение №9. Мест нет. «Скорые» стоят по многу часов, плюс ждешь во временных боксах», — заявил очевидец.

Издание пояснило, что, вероятнее всего, толпа из машин образовалась из-за подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Подобное уже случалось во время пандемии COVID-19.

В свою очередь, в городском комитете по здравоохранению заверили, что места в больнице есть. В стационарах детской сети для COVID-19 и пневмоний свободно чуть более 20% коек — 48 из 200. Там отметили, что госпитализация нужна не всем из поступивших пациентов. Однако в поликлиниках предпочитают перестраховаться, но после обследования детей в основном отпускают домой, заключили в комитете.

Ранее россиянин напал на водителя «скорой», которая приехала к нему на вызов.