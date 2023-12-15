Россиянам рассказали, сколько могут храниться новогодние салаты

Срок годности салатов, приготовленных на Новый год, будет зависеть от ингредиентов и наличия или отсутствия в них заправки. Об этом «Москве 24» рассказала специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

«Овощные салаты из сырых и вареных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов. С заправками (майонез, соусы) они хранятся не более 12. Исключение составляют салаты с консервированными овощами и яйцами, которые в заправленном виде хранятся всего 6 часов. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться 12», – рассказала Павлова.

Незаправленные салаты, в которых есть икра, также лучше хранить в холодильнике не более 12 часов, добавила она. При этом заправленные салаты эксперт не советует держать в холодильнике и есть их на следующий день. Лучше заправлять блюдо перед подачей или дать возможность гостям самостоятельно сделать это в своей тарелке.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что майонез для заправки новогодних салатов можно изготовить дома, чтобы сделать их более полезными.

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