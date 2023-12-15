Предприятия получили повреждения в Херсонской области

На подконтрольной Украине части Херсонской области, где накануне произошли взрывы, получили повреждения предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, предприятия находятся в Херсонском районе, но их количество и степень повреждений Прокудин указывать не стал.

Власти Днепропетровской области также сообщили о повреждении предприятия в Никополе.

В ночь на 15 декабря на подконтрольной Киеву части Херсонской области 3,5 часа действовала воздушная тревога, поступала информация о взрывах. Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.