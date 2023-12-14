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Таксист разоблачил курьера мошенников после визита к пенсионерке и отвез его в МВД

Под Кировом таксист отвез взявшего у пенсионерки деньги курьера в полицию

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Shutterstock

В Кировской области таксист помог правоохранителям задержать курьера мошенников, который забрал у пенсионерки 574 тысячи рублей. Об этом сообщает RT.

Россиянин забрал курьера и подвез до одной из двух точек на пути. Пассажир попросил подождать его. Наблюдая за происходящим в машине, россиянин заметил, как пожилая женщина трясущимися руками передала курьеру две сумки.

«У меня тогда окончательно в голове паззл сложился, что клиент мой на самом деле мошенник», – поделился таксист.

В поездке мужчина заблокировал двери и сообщил клиенту, что они едут в полицейский участок. По пути шофер позвонил правоохранителям и рассказал о ситуации.

На допросе курьер признался, что работает на телефонных мошенников. Эта поездка была у него не первой.

На данный момент в МВД решают вопрос о награждении россиянина.

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