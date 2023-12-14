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В Казани предъявили иск к стрелку в казанской школе Галявиеву

Прокуратура Татарстана предъявила иск к стрелку в казанской школе Галявиеву

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Прокуратура республики Татарстан приняла решение подать иск к устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву о возмещении ущерба образовательному учреждению. Об этом сообщает издание «Татар-информ» со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что размер требований составил 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что осужденный Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, будет отбывать наказание в ИК-6. Соответствующее исправительное учреждение также известно как «Черный дельфин». Колония находится в Соль-Илецке Оренбургской области.

Ильназ Галявиев получил пожизненный срок. В 2021 году он проник на территорию школы с оружием и взрывчаткой. В суде преступник заявил, что в исправительном учреждении займется написанием книги. Доходы от продаж он планирует направить на компенсации пострадавшим.

Ранее в Подмосковье произошла массовая драка мигрантов со стрельбой.

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