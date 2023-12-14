Путин высоко оценил опыт Татарстана по развитию межконфессиональных отношений

Усилия правительства Республики Татарстан, направленные на выстраивание межконфессиональных отношений и связей с исламскими государствами, являются примером для всех российских регионов. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что в настоящее время Татарстан демонстрирует хорошие темпы развития. Именно с этим, по словам российского лидера, был связан выбор Казани как места проведения саммита БРИКС в 2024 году.

«Прежний президент [республики Минтимер Шаймиев], и сегодняшний — [Рустам] Минниханов — работают хорошо. <...> Многонациональная, многоконфессиональная республика, выстроены отношения между конфессиями должным образом, хороший пример, в принципе, для всей страны», — указал глава государства.

Также он добавил, что уровень культуры жителей данного региона не может не вызывать уважения. Как сказал Путин, это является одной из причин «достаточно уверенного» развития Татарстана.

Президент подчеркнул, что республика находится в хорошем состоянии и имеет развитую инфраструктуру. Также в последнее время в Казани прошли ряд крупных спортивных и общеполитических мероприятий, благодаря чему город естественным образом превратился в центр притяжения.

14 декабря российский лидер проводит пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». «Газета.Ru» внимательно следит за ходом мероприятия и ведет текстовую трансляцию.

Ранее в Казани началась подготовка гостевого маршрута в преддверии саммита БРИКС.