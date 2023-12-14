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Британия запретила въезд в страну поселенцам, причастным к насилию против палестинцев

Кэмерон: Британия закрыла въезд для поселенцев, нападавших на палестинцев

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Peter Morrison/AP

Великобритания запрещает въезд в страну экстремистским поселенцам, которые имеют отношение к актам насилия в отношении жителей палестинских территорий. Об этом рассказал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает РИА Новости.

«Мы запрещаем въезд в Великобританию лицам, ответственным за насилие в отношении палестинцев, чтобы гарантировать, что наша страна не может быть домом для людей, которые совершают эти акты запугивания», — заявил дипломат.

По его словам, агрессивные действия поселенцев несут угрозу безопасности и стабильности как для палестинцев, так для израильтян.

Кэмерон также потребовал от Израиля принять более жесткие меры, чтобы остановить насилие и наказать виновных.

До этого глава МИД Израиля Коэн заявил, что его страна продолжит войну с ХАМАС вне зависимости от поддержки.

Накануне в Израиле рассказали, что США дали «зеленый свет» на войну в секторе Газа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за создание государства Палестина.

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Война в Израиле
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