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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиненного в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

В Москве журналиста WSJ Гершковича, обвиняемого в шпионаже, оставили в СИЗО

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evan.gershkovich/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом сообщает Telegram-канал »Московские суды общей юрисдикции».

Сообщается, что постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября об избрании Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу оставили в силе. Апелляции адвокатов не были удовлетворены — журналист останется под стражей до 30 января следующего года.

До этого посол США Линн Трейси посетила Гершковича в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

Журналиста американского издания арестовали в России в конце марта, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут.

Ранее Байден заявил, что США не сдаются в вопросе о возвращении американских граждан из РФ.

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