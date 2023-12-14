СК просит МВД лишить приобретенного гражданства РФ 7 осужденных

Министерство внутренних дел РФ просят лишить российского гражданства семь человек, которые были осуждены в Москве за тяжкие преступления. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова, передает РИА Новости.

По ее словам, в органы МВД РФ направлены вступившие в законную силу копии приговоров в отношении указанных лиц.

Иванова добавила, что эти люли ранее получили гражданство Российской Федерации и совершили тяжкие преступления, в частности отказались от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, занимались производством, сбытом или пересылкой наркотиков, публично оправдывали и пропагандировали терроризм, а также совершали насильственные действия и насилие сексуального характера.

Представитель СК РФ уточнила, что гражданство РФ прекращается в случае, если лицо, его получившее, совершило одно из указанных в статье 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве РФ» преступлений.

Ранее сообщалось, что в Москве двух россиян впервые лишили гражданства за торговлю наркотиками.