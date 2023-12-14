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РПЦ поддержала законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Иерей Лукьянов: в РПЦ надеются, что аборты в клиниках запретят в следующем году

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Shutterstock

В РПЦ поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Об этом заявил РИА Новости глава патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов.

По его словам, в РПЦ надеются, что законопроект примут в России уже в следующем году.

Лукьянов считает, что внесение законопроекта показывает, что государство «стоит на страже ценности жизни и достоинства человека с самого начала его бытия».

Накануне в Госдуму внесли законопроект, который предполагает исключение частных клиник из перечня медицинских учреждений, где можно сделать аборт.

Свою инициативу авторы законопроекта обосновывают тем, что в частных клиниках якобы не соблюдается «неделя тишины», нет консультаций с психологом и информирования о мерах соцподдержки, а у специалистов нет возможности и навыков в оказании реанимационной и оперативной помощи при осложнениях. Помимо этого, по мнению инициаторов запрета, частники не контролируют в достаточной мере порядок оказания акушерской и гинекологической помощи.

Ранее ученые выяснили, как запрет абортов влияет на здоровье женщин.

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