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Российского депутата заподозрили в мошенничестве с бюджетными деньгами

ФСБ заподозрила депутата на Камчатке в крупном мошенничестве с бюджетом

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Андрей Стенин/РИА Новости

Сотрудники ФСБ России по Камчатскому краю выявили факт крупного мошенничества с бюджетными деньгами в Быстринском районе и заподозрили депутата местной думы. Об этом сообщило РИА Новости.

Выяснилось, что размер похищенных средств составил порядка миллиона рублей. Депутата, а также бывшего директора МУП «Бытсервис» задержали, пишет издание.

Депутата подозревают в том, что в 2022 году во время прокладки наружного трубопровода холодного водоснабжения в селе Эссо он искусственно завысил объем выполненных работ и использовал материалы, которые не предусмотрены проектом. В результате МУП получило завышенную оплату по договору подряда в сумме свыше 1,36 млн рублей.

Материалы проверки ФСБ передали в следственное управление Следственного комитета по Камчатскому краю. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого подозреваемого в поджоге ресторана в Ярославле экс-депутата арестовали на два месяца. В результате инцидента огонь распространился на 60 квадратных метров, пострадала одна посетительница.

Ранее Центробанку стало известно о новой схеме мошенничества с купюрами.

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