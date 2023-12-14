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Рабочего птицефабрики засыпало зерном

В Алтайском крае рабочего засыпало зерном на птицефабрике

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FotograFFF/Shutterstock

В Первомайском районе следователи устанавливают обстоятельства инцидента на птицефабрике, где в чан с зерном затянуло рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошел 22 декабря на птицефабрике в Первомайском районе края, машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. 49-летнего мужчину спасти не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, следователи установят, кто на предприятии отвечал за технику безопасности, соблюдались ли правила охраны труда и есть ли нарушения в действиях ответственных лиц.

Ранее в Москве рабочий сорвался с восьмого этажа.

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