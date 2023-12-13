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В психбольницу отправили жительницу Кубани, которая напала на родственников с кувалдой

Жительница Кубани напала на своих родственников с кувалдой, ее отправили лечиться

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Depositphotos

Жительницу Краснодарского края отправили на принудительное лечение после нападения на близких с кувалдой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 июня 2022 года, когда 36-летняя женщина находилась дома у своей старшей сестры в селе Киевском Крымского района. Она поссорилась с ней, а потом взяла кувалду и ударила ею родственнице по голове. После чего нанесла как минимум три удара в область груди и головы 15-летнему племяннику, который попытался помочь матери. Потерпевшие получили тяжелые травмы, но все же сумели оказать нападавшей сопротивление и убежать.

Судебно-психиатрическая комиссия выявила у фигурантки психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени. Эксперты решили, что она нуждается в принудительном лечении. В итоге подсудимую отправили в стационар специализированного типа для получения психиатрической помощи.

Ранее суд назначил принудительное лечение бывшему офицеру, стрелявшему в людей в московском МФЦ.

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