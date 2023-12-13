В России не повысят минимальные цены на алкоголь

Министерство финансов России сообщило, что минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024 года не будут повышать. Об этом сообщает ТАСС.

«Повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января не предполагается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России переформатировалась алкогольная индустрия, а цены на спиртные напитки стабилизировались, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, на российском рынке появились новые марки напитков, которые доставляются в страну параллельным и «перпендикулярным» импортом.

При этом, по мнению экспертов, до Нового года стоимость алкоголя в России останется неизменной, однако с 1 января начнет повышаться.

В России ранее призвали ужесточить штрафы за нелегальный оборот алкоголя.