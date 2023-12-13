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В Индии полицейскому грозит наказание за танец с женщиной в поезде

NDTV: полицейскому из Индии грозит наказание за то, что он станцевал с женщиной в поезде

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В Индии полицейскому грозит наказание за танец с женщиной в поезде, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, вместе с женщиной танцевал полицейский из Мумбаи по фамилии Гупта. Мужчина дежурил в поезде, охранял порядок и обеспечивал безопасность женщин во время ночных поездок. Сообщается, что пассажирка снимала танцевальный ролик для соцсетей, когда к ней подошел офицер и дал пару советов, как правильнее двигаться.

После этого Гупта присоединился к женщине и сам начал делать танцевальные движения, пока остальные пассажиры снимали происходящее на видео. После того, как кадры с места событий появились в соцсетях, в полиции начали проверку. Там подчеркнули, что всем сотрудникам на железной дороге было дано четкое указание не фотографироваться во время исполнения служебных обязанностей.

Ранее в Индии отец и сын заразились бешенством после укуса домашнего кота.

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