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Стали известны самые популярные у россиян товары на маркетплейсах

Эксперт электронной коммерции Кременсков назвал популярные на маркетплейсах товары

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Depositphotos

Самыми популярными у россиян категориями товаров на маркетплейсах остаются одежда и обувь, рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Алексей Кременсков. У каждой площадки есть свой топ продаваемых товаров, отметил он в пресс-центре НСН.

«Маркетплейсы бывают разные, и у в каждого есть свой топ категорий товаров, которые продаются лучше. Топ №1 по оборотам – это, соответственно, одежда и обувь», – сообщил Кременсков.

На втором месте по популярности у российских покупателей, по словам эксперта, идет посуда, далее – постельное белье, бытовая химия, игрушки и другие товары.

Напомним, в Госдуме рассказали о поправках в законопроект о деятельности маркетплейсов. По словам депутата Дмитрия Гусева, документ направлен на защиту бизнесменов – «маленьких продавцов», а также контроль за ценами на товары.

Эксперты ранее рассказали россиянам, как избежать мошенников при покупках на маркетплейсах.

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