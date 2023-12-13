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Сотрудники ФСБ задержали мэра города в Челябинской области

Ura.ru: ФСБ задержала мэра Троицка Виноградова при получении взятки

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Александр Виноградов/VK

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что силовики также задержали человека, который мог дать чиновнику взятку.

Когда это произошло и какова была сумма взятки, пока неизвестно. В настоящее время в администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия.

На этой неделе сообщалось, что в Московской области правоохранительные органы задержали 11 человек, в том числе двух консультантов отдела при министерстве социального развития Подмосковья и одного консультанта отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона.

Все задержанные проходят подозреваемыми по статьям 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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