В ФНС опровергли информацию о взломе со стороны Украины

Информация о якобы взломе сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России со стороны Украины не соответствует действительности — все сервисы налоговой работают штатно. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС, передает РИА Новости.

«Сегодня некоторые интернет-ресурсы опубликовали данные, что украинским хакерам удалось взломать и «уничтожить инфраструктуру» налоговых органов России, и чтобы якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение», — указали в службе.

Согласно сообщению ФНС, официальный сайт налоговой и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме.

«Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе, добавив что все данные налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России в безопасности и надежно защищены.

До этого на Украине в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел масштабный сбой. В пресс-службе компании сообщили, что причиной сбоя стала хакерская атака.

В конце ноября советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что в результате хакерской атаки на полуострове была нарушена работа интернета.

Ранее россиян предостерегли от пересылки документов и личных данных в мессенджерах.