В Старом городе Симферополя к концу 2026 года будет построена система канализации. На реализацию этого проекта выделены 374 миллиона рублей. Об этом пишет Сrimea-news со ссылкой на распоряжение Главы Крыма «Об определении подрядчика».

Подрядчик будет ответственен за строительство системы водоотведения на 24 улицах, включая Полигонную, Ангарскую, Красноармейскую и Чехова.

В тексте документа говорится: «Определить Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Юг» единственным подрядчиком по государственному контракту, который включает выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство системы водоотведения на улицах Полигонная, Жидкова, Братская, Ангарская, Перевальная, Артиллерийская, Петровская, 8 Марта, Красноармейская, Чехова, Крымская, Пограничников, Курчатова, Володарского, Инги и переулках Крылова, Полигонный, Нагорный, Чехова, Каменный, Скалистый, Обозный, Скифский, Братский в г. Симферополь»

Ранее стало известно, что возле кабинета нотариуса в Симферополе злоумышленники подложили взрывчатку в водосточную трубу и привели механизм в действие посредством радиоуправляемого устройства.

Перед этим советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал сообщения о взрыве, звуки которого слышали в Джанкое.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.