В России хотят ужесточить штрафы за нелегальный оборот алкоголя

В Государственную думу внесли новый законопроект об усилении административной ответственности за правонарушения при производстве и обороте этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции. С такой инициативой выступил верхний парламент республики Тыва. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на документ.

Как указали авторы инициативы, сейчас объем дохода от незаконного производства алкоголя несоизмеримо больше, чем установленные штрафы. Они предлагают внести поправки в КоАП, согласно которым предусматривается вдвое увеличить ответственность за: розничную продажу этилового спирта и его оборот (до 20–30 тыс. рублей для физических лиц и 300–500 тыс. руб. для юридических лиц); розничную продажу спиртного несовершеннолетним (до 50 тыс. руб. для физлиц и 500 тыс. руб. для юрлиц); розничную продажу алкоголя в полимерной потребительской таре (для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. руб.); нарушение особых требований и правил розничной продажи спиртного (до 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 300–500 тыс. руб. для юрлиц); нарушение лицензионных требований (до 200–300 тыс. руб., при грубом нарушении — до 300–500 тыс. руб.); оборот алкоголя без соответствующей лицензии (для должностных лиц — до 700 тыс. руб. — 1 млн руб., для юрлиц — не более 20% совокупного размера выручки за прошлый год, но не менее 3 млн руб.); владение и использование незаконным технологическим оборудованием (для физлиц — до 5 тыс. руб., для юрлиц — до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб.); незаконную розничную продажу спиртного физлицами (до 50 тыс. руб., при незаконной предпринимательской деятельности — до 200 тыс. руб.).

Согласно законопроекту, при назначении штрафа продукция подлежит конфискации. При этом деятельность нарушителя приостановят на 90 суток.

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