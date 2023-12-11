Назвавшийся российским экономистом мужчина прилетел в США из Дании без билета и документов

Потерявший память россиянин прилетел в США из Дании без регистрации и билета на самолет. Об этом пишет издание 404 media.

Инцидент с мужчиной, имеющим двойное гражданство России и Израиля, произошел в ноябре. Пассажир, прибывший рейсом Scandinavian Airlines из Копенгагена в Лос-Анджелес, предстал в аэропорту перед таможенным контролем (СВР) и представился Сергеем Очигавой. Сотрудники погранично-таможенной службы попросили у него документы, но ни паспорта, ни визы, ни билета на самолет мужчина продемонстрировать им не смог.

Информации о нем в полетном листе, то есть в списке зарегистрированных на рейс пассажиров, также обнаружено не было. Очигаву обвинили в безбилетном перелете, хотя во время него он не вел себя как обычный безбилетник, а наоборот всячески привлекал к себе внимание. Мужчина общался с членами экипажа, попытался съесть их личные запасы шоколада, но не смог, зато съел две порции самолетной еды, активно разговаривал с другими пассажирами и несколько раз пересаживался.

Позже в сумках нашли российское и израильское удостоверения личности и фрагмент фотографии. Однако записей о нем в системе СВР обнаружено не было, по словам представителей службы, такая ситуация возникла впервые. Впоследствии необычный пассажир признался, что он экономист из России, который не знает, где находится, и не понимает, что происходит. Он также не помнил, как он сел на самолет, и не смог объяснить, как оказался в Копенгагене и что именно там делал. В его iPhone нашли фото табло международных рейсов из аэропорта Копенгагена, снимки экрана приложения «Карты» с хостелом в немецком городе Киле и карты улиц неизвестного иностранного города.

Представитель Scandinavian Airlines подтвердил, что инцидент действительно произошел, но не стал комментировать его детали. Министерство внутренней безопасности США и ФБР выясняют детали произошедшего.

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