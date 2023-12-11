Россиянин помог «правоохранителям» разоблачить риелторов и лишился почти 12 млн рублей

В Калужской области мужчина перевел мошенникам более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам пострадавшего, аферисты оставались с ним на связи в течение нескольких месяцев. Сначала ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она сообщила, что кто-то хотел снять накопления мужчины.

Позже с ним связался «сотрудник финансовой организации», который вынудил мужчину перевести накопления на «безопасный счет» и взять кредит.

Спустя некоторое время россиянина попросили помочь якобы в разоблачении недобросовестных риелторов. Мужчина обратился в указанное агентство, продал две квартиры и отправил деньги на указанные счета. Таким образом местный житель отдал злоумышленникам около 12 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент мошенников ищут.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала пять миллионов рублей ради «спасения» дочери.