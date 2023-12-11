В движении поездов на МЦД-3 в Москве произошел сбой

В Москве на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) произошел технический сбой, связанный с остановкой одного из составов. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Московской железной дороги.

Согласно сообщению, 11 декабря в 18:50 на перегоне Москва-Казанская-Перово Казанского направления МЖД по техническим причинам вынужденную остановку совершил электропоезд №7454. В связи с этим в пути задерживаются поезда МЦД-3 в сторону Ипподрома.

«Принимаем все необходимые меры для введения движения в график и приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении.

В конце ноября на МЦД-3 также происходила задержка в пути из-за остановки одного из составов.

28 ноября в ЦППК сообщили, что на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) произошел сбой, из-за остановки состава задержали несколько поездов.

5 декабря Минтранс сообщал, что в этом году в рамках развития новых диаметров МЦД-3 и МЦД-4 Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов, из них 14 поездов «Иволга 3.0».

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.