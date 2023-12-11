«Синергия» и фонд «Защитники Отечества» запустили программу поддержки участников СВО

Университет «Синергия» и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о запуске программы бесплатного обучения и трудоустройства ветеранов специальной военной операции. Об этом в своем Теlegram-канале сообщил президент образовательной корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Глава «Синергии» констатировал, что для тех, кто вернулся с боевых действий, найти работу в мирной жизни бывает сложно.

«Мы дадим возможность пройти психологическую реабилитацию тем ветеранам СВО, кому это потребуется, а также запускаем на базе медицинского факультета университета «Синергия» курс подготовки специалистов-психологов для работы с ветеранами СВО», — отметил Вадим Лобов.

Также он добавил, что ветераны и близкие не вернувшихся из зоны боевых действий военнослужащих смогут бесплатно пройти обучение по любой образовательной программе университета «Синергия»: от классической юриспруденции, госуправления, экономики до робототехники, информационных систем, спортивного менеджмента, графического дизайна.

«Можно будет выбрать и такие профессии, как бухгалтер, автомеханик, интернет-маркетолог, туристический менеджер и многие другие. Ветераны СВО смогут повысить уже имеющуюся квалификацию, получить дополнительное профессиональное или высшее образование, пройти переподготовку в очном формате у себя в регионе или дистанционно — на базе цифровых платформ университета», — уточнил автор поста.

По его словам, после того, как ветераны пройдут обучение, сотрудники центра трудоустройства «Синергии» помогут выпускникам написать резюме и найти подходящую вакансию.

«Итогом обучения должно стать обязательное трудоустройство», — заключил Лобов.