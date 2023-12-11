В Киеве начало затапливать входы в метро на удаленных друг от друга станциях

В Киеве начало затапливать входы на станции метро «Олимпийская» и «Черниговская», находящиеся в разных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Станцию метро «Олимпийская» начинает затапливать водой. Кроме того, сообщается о потопе возле станции метро «Черниговская», которая вообще находится в совершенно другом районе Киева», — говорится в сообщении.

11 декабря сообщалось, что после закрытия шести станций из-за угрозы обрушения тоннелей на входе в другие станции киевского метро образовались огромные очереди.

8 декабря в Киеве объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демиевская» синей ветки метро. Предположительно, это случилось из-за разгерметизации тоннеля, на стенах которого возникли трещины.

Метро Киева на аварийном участке проходит через пойму реки Лыбедь. Перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» сооружались в 2008 – 2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор в прямом эфире из-за состояния метро.