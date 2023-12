Глава Сбера опубликовал свой зимний музыкальный плейлист

Глава Сбербанка Герман Греф опубликовал в личном профиле HiFi-стриминга «Звук» авторскую подборка «Греф — Зимнее настроение», сообщает пресс-служба сервиса. Глава Сбербанка составил плейлист лично.

Отмечается, что в подборке более пятидесяти композиций из разных точек земного шара. Как уточнили в «Звуке», магистральным настроением плейлиста является спокойствие.

Тон подборки задает название первого трека – Reaching for the Stars от кельнского продюсера Ambyion. При этом в него вошли композиции самых различных стилей — от расслабленных хип-хоп-битов англичанина Oscuro и пространного футуристического r'n'b российского проекта Unworldly до классических и всем известных вещей.

Также в него вошли вечная Lady французов Modjo и блюзовая классика Still Got The Blues Гэри Мура. Кроме того, есть и неожиданные композиции, вроде лирической «Колыбельной Сашеньке» Игоря Крутого и концертной версии Лютера Эллисона (Watching You) Cherry Red Wine.

Создание тематического плейлиста — один из самых простых способов задать правильный настрой. И четырехчасовая подборка станет отличным источником личного вдохновения и продуктивности.

Отмечается, что Греф в личном профиле «Звука» регулярно делится авторскими подборками любимой музыки. На данный момент опубликованы уже три плейлиста: успокаивающий «Летний вечер», тонизирующий «Вдохновение» и DALI — подборка, раскрывающая весь потенциал HiFi-качества.

У всех пользователей «Звука» есть возможность создавать публичные плейлисты и видеть, сколько человек на них подписались. Кроме того, пользователь может посмотреть, кто еще слушает тот же трек, что и он. Также можно перейти в профиль пользователей, которые слушают такую же музыку, подписаться на них и послушать совместный плейлист, созданный «Звуком» на основе общих предпочтений.