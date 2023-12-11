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В России поддержали создание полос для общественного транспорта на трассе М-7

Автоэксперт Канаев: на трассе М-7 нужны полосы для общественного транспорта

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Shutterstock

Выделение отдельных полос для движения общественного транспорта благоприятно скажется на безопасности пассажирских перевозок, убежден автоэксперт Сергей Канаев. Так в беседе с RT он отреагировал на планы создания таких полос на трассе М-7 в Москве и Подмосковье.

Факт того, что безопасность людей при выделении полос для общественного транспорта возрастает, подтверждается многочисленными статистическими данными, заявил Канаев.

«Автобусы съезжают и выезжают, им не нужно никого пропускать, они едут по своей полосе. Очень удобно для пассажиров, конечно. Если создается пробка, то автобус, естественно, идет по своей полосе, и это происходит гораздо быстрее», — пояснил он.

Пропускная способность дороги при этом, по словам эксперта, будет зависеть от того, как реализуют данный эксперимент. К примеру, если другие полосы сузят, но оставят их в прежнем количестве, то ситуация мало изменится. А вот в случае, если для общественного транспорта заберут одну из действующих полос, то это замедлит движение общего потока автомобилей.

В целом М-7 – это востребованная у пассажиров общественного транспорта трасса, отметил автоэксперт. По его мнению, водители нормально отнесутся к реализации такой инициативы, так как уже привыкли к созданию отдельных полос для автобусов.

Напомним, сообщалось, что отдельная автобусная полоса на трассе М-7 будет запущена уже в конце текущего месяца и проработает минимум до конца марта.

Ранее стало известно, что в России нашли способ разгрузить курортные трассы летом.

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