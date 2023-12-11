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Россиянам рассказали, как встречать год Деревянного Дракона

Стилист Герман: год Деревянного Дракона следует встречать ярко и помпезно

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Предстоящий год Деревянного Дракона встречать нужно энергично и помпезно. Об этом в эфире «Радио 1 » рассказала стилист Марина Герман. По ее словам, в интерьере не нужно бояться экспериментов и ярких цветов.

«Дракон — это про эмоции, про фейерверки, про пестрые краски. Поэтому рекомендуется встречать год Дракона на вечеринках с друзьями или в ресторане с концертной программой. Но если история семейная и хочется остаться дома, то можно украсить новогодний стол, даже если блюд планируется немного, добавить пестрых красок в интерьер», — рекомендует эксперт.

Несмотря на то, что дракон зеленый, елку она посоветовала наряжать в красном и золотистом оттенках. По ее словам, считается, что украшения в этих цветах помогут выразить уважение к символу года.

До этого россиянам рассказали, что принято дарить на Новый год Дракона. По словам экспертов, презенты необязательно должны быть очень дорогими — достаточно придерживаться стоп-листа, который включает в себя запретные для символа года вещи и предметы. В их числе — духи, алкоголь и зеленые головные уборы.

Напомним, что согласно поверьям, на новогодний стол в предстоящие праздники нельзя подавать блюда из крольчатины, зайчатины, а также выпечку со сгущенкой и консервы.

Ранее ветврач объяснила, почему не стоит дарить рептилий на Новый год.

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