Россиянам перечислили варианты бюджетных поездок на Новый год

Отдохнуть на новогодние праздники бюджетно можно недалеко от дома, рассказал »Москве 24» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, этот способ поможет сэкономить как на размещении, так и на проезде.

«Если например, люди живут в Москве, то можно поехать в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу России. Живущие в Краснодарском крае могут отдохнуть в горах, то есть в Адыгее, где сейчас намного дешевле, чем, например, в горах «Красной Поляны». Если мы говорим о Владивостоке, то в пределах Приморского края есть очень много интересных заповедников, отелей типа «релакс», недорогих санаториев», — предложил Мкртчян.

Эксперт также отметил, что отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод и на Черноморском побережье обойдется дороже всего.

9 декабря сообщалось, что спрос россиян на зарубежные путешествия, преимущественно, в страны Азии заметно увеличился в декабре. Активность граждан не остановили подорожание авиабилетов и туров. В сервисах «Слетать.ру» и Let's Fly зафиксировали рост спроса граждан на зарубежные туры на 50% в декабре. При этом средний чек при бронировании организованных туров вырос на 20% в годовом выражении, до 237 тыс. рублей.

Ранее был назван топ-5 направлений из Москвы для парных новогодних путешествий.