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В центре Екатеринбурга загорелся торговый центр

В Екатеринбурге после возгорания в ТЦ «Пассаж» эвакуировали людей

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МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» произошел пожар, из здания эвакуировали 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Свердловской области.

Согласно сообщению ведомства, в 15:43 по местному времени (13:43 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу ул. Ленина в Екатеринбурге. Согласно оперативной информации, загорелись жировые отложения в вентиляции торгового цента «Пассаж».

«В целях безопасности из торгового центра были эвакуированы 500 человек. Возгорание потушено огнеборцами с помощью огнетушителя», — сказано в сообщении.

Уточняется, что к месту пожара выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.

До этого сообщалось о пожаре на крыше Российской государственной библиотеки в Москве. По информации Telegram-канала Shot, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там велись ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Коми загорелся многоэтажный жилой дом.

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