Россиянка пустила незнакомца погреться и осталась без украшений

В Ухте 50-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее обокрал незнакомец. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Коми.

Как рассказала женщина, в своем подъезде она познакомилась с мужчиной, который зашел туда погреться. Женщина предложила новому знакомому погреться в ее комнате, на что тот согласился. Общение ухтинцы продолжили в неформальной атмосфере за распитием спиртных напитков.

Когда хозяйка квартиры отлучилась, мужчина забрал ее банковскую карту, а также золотые и серебряные украшения. Позже он сдал ювелирные изделия в ломбард и разделил наживу со знакомыми. Украденную карту мужчина использовал, чтобы расплатиться за продукты в магазине.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 43-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном.

Ранее в Перми водитель бизнесмена украл его деньги, выдумав обморок, воров и рак мозга.