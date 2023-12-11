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Россиянка пустила незнакомца погреться и осталась без украшений

В Коми женщина пустила незнакомца погреться в квартиру и осталась без украшений

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Ухте 50-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением, что ее обокрал незнакомец. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ по Республике Коми.

Как рассказала женщина, в своем подъезде она познакомилась с мужчиной, который зашел туда погреться. Женщина предложила новому знакомому погреться в ее комнате, на что тот согласился. Общение ухтинцы продолжили в неформальной атмосфере за распитием спиртных напитков.

Когда хозяйка квартиры отлучилась, мужчина забрал ее банковскую карту, а также золотые и серебряные украшения. Позже он сдал ювелирные изделия в ломбард и разделил наживу со знакомыми. Украденную карту мужчина использовал, чтобы расплатиться за продукты в магазине.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 43-летнего местного жителя. Мужчина признался в содеянном.

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