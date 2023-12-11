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Вирусолог назвал длительность эффекта обновленной вакцины «Спутник»

Вирусолог Альтштейн: на полгода действия нового «Спутника» хватит точно

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Павел Львов/РИА Новости

Так как коронавирус до сих пор занимает первое место по количеству возбудителей респираторных заболеваний, вакцинацию от него лучше не откладывать, считает главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Усовершенствованная вакцина поможет справиться с новыми штаммами вируса, а длительность ее эффекта должна составить не менее полугода, заявил он в беседе с НСН.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал обновленную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Как пояснил эксперт, она будет эффективна от появившихся в этом году штаммов, в том числе «пиролы».

«Сейчас надо идти и ставить эту вакцину, потому что коронавирус сегодня в числе первых возбудителей респираторных заболеваний, его достаточно много, — подчеркнул Альтштейн. — Будут еще проводиться исследования, которые покажут, на сколько месяцев хватает этой вакцины, но на полгода точно хватит. Что касается больших сроков, будут соответствующие указания».

В будущем году прививаться, возможно, придется только людям из групп риска – пожилым и людям с хроническими заболеваниями, добавил вирусолог. По его словам, сегодня ситуация с коронавирусом лучше, чем год назад, но заболевших по-прежнему немало.

«В этом году более 30 миллионов человек заболели, больше 50 тысяч летальных исходов. Пока с этим нужно считаться, а дальше будет видно», — заключил Альтштейн.

Напомним, зарегистрированная версия вакцины «Спутник Лайт» имеет обновленный антигенный состав. Как пояснили в Минздраве, регистрация вакцины разрешит производителю препарата ввести его в гражданский оборот и начать по заказам поставлять в российские регионы.

Ранее сообщалось, что ученые разработали способ вакцинации ультразвуком вместо игл.

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