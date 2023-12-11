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Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Синоптик Шувалов: во второй половине недели в столицу придет теплый южный циклон

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В среднюю полосу страны пришли умеренные, но длительные снегопады, которые вызвал атлантический циклон. Он будет влиять на погоду в Москве всю первую половину этой недели, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувало. Во второй половине недели в столице станет тепло под влиянием южного циклона, отметил он в беседе с RT.

Южный циклон, который придет «на подкрепление» к атлантическому, будет вытеснять холод за пределы русской равнины, прогнозирует синоптик. При этом продолжительные снегопады останутся, предупредил он.

«Они с короткими перерывами [будут идти] практически всю неделю. Будет два всплеска наиболее сильных осадков — со вторника на среду, если брать Московский регион, и в пятницу, когда южный циклон приблизится к Подмосковью и даст очередную порцию осадков, — рассказал Шувалов. — За неделю это будет сравнимо с половиной, а, может, и чуть больше половины месячной нормы осадков».

В выходные в столицу может прийти первая оттепель, добавил синоптик.

Напомним, по прогнозу, самый мощный снегопад за полвека пройдет в Москве 15 декабря. По данным синоптиков, этот день выпадет около 19-24 мм осадков, что составит около 40% от месячной нормы.

В Гидрометцентре ранее предупредили, что аномальные морозы в Москве сменят рекордные снегопады.

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