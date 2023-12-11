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Россиянин устроил стрельбу во дворе жилого дома

«НГС»: в Новосибирске мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома

В Новосибирске мужчина напугал жителей дома, устроив стрельбу во дворе, он произвел минимум четыре выстрела и сбежал от полицейских, закрывшись в своей квартире. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел во дворах жилых многоэтажек по улице Николая Островского вечером 10 декабря и попал на записи уличных камер видеонаблюдения. Мужчина шел к своему подъезду, достал из кармана пистолет и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся в своей квартире.

В стрелке местные жители опознали одного из соседей, они вызвали наряд полиции, но злоумышленник заперся в квартире и не открыл дверь стражам порядка. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по факту стрельбы проводится проверка.

Ранее пьяные петербургские коммунальщики устроили стрельбу на улице.

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