В Челябинске из-за морозов отменили занятия в школах

В школах Челябинска из-за морозов отменили занятия для учеников 1 — 11 классов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС).

«11 декабря <...> отменяются занятия в школах с 1-го по 11-й классы первой и второй смены», — говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на территории России наблюдаются погодные аномалии.

Вильфанд пояснил, что 10 и 11 декабря в Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях наблюдается аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7°C.

Он также добавил, что на востоке Приволжского федерального округа сегодня и завтра сильный мороз — до -40°C. Также он рассказал о сильных морозах на Урале, в Сибири, Якутии.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю сообщала, что с 10 по 17 декабря на территории Забайкальского края ожидается аномально холодная погода.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.