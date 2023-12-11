Очередной военно-транспортный самолет готовится к аварийной посадке

В аэропорту Хурба в Комсомольске-на-Амуре готовится к аварийной посадке новый военно-транспортный самолет Ан-12. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

На борту находятся восемь членов экипажа. Самолет направляется из Нижневартовска. Другой информации на текущий момент нет.

Ранее глава Республики Бурятия Алексей Цыденов в Telegram-канале рассказал возгорании самолета при взлете в аэропорту Байкал в Улан-Удэ.

«При взлете грузового самолета Ту-204 <...> загорелся двигатель», — сообщил глава региона. Сразу же была осуществлена экстренная посадка, добавил Цыденов.

В октябре российский транспортный самолет Ил-76 загорелся во время взлета в аэропорту Гиссар в Таджикистане. По предварительным данным, в одном из двигателей произошло возгорание. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорело. Экипаж самолета не пострадал.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.