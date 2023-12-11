Почти половина избирателей США считают помощь Украине и Израилю чрезмерной

Порядка 48% американских граждан, которые собираются принимать участие в голосовании на выборах президента считают, что страна тратит много на финансовую и военную помощь Украине. Об этом сообщает издание The Financial Times.

Отмечается, что лишь 27% опрошенных считают, что США тратят «правильную сумму» на Украину. При этом 11% считают помощь недостаточной.

Ранее сообщалось, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить перед сенатом конгресса США 12 декабря. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предложили Зеленскому выступить перед полным составом верхней палаты конгресса в 9 утра по местному времени (17:00 мск).

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около 106 миллиардов долларов.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов пока неясна. Некоторые республиканцы в палате представителей и сенате конгресса недавно высказывались против продолжения финансовой помощи Киеву.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.