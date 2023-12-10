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В Коми загорелся многоэтажный жилой дом

В Сыктывкаре загорелся многоквартирный жилой дом

В МЧС Российской Федерации по республике Коми рассказали, что пожар произошел в одном из многоквартирных жилых домов в Сыктывкаре на улице Мира, в текущий момент происходит эвакуация жильцов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В МЧС подчеркнули, что возгорание произошло на пятом этаже восьмиэтажного дома. По предварительной информации, огонь мог распространиться дальше.

В текущий момент информации о пострадавших нет, пожарные расчеты работают на месте.

До этого на востоке Москвы произошло возгорание автомобиля скорой помощи.

Пожар произошел на 16-й Парковой улице в районе дома 55, корпус 1. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Место происшествия расположено в районе выезда с 16-й Парковой улицы на Щелковское шоссе, вблизи от съезда на МКАД.

До этого в Екатеринбурге двух непристегнутых пассажиров выбросило из Land Rover после ДТП в центре города. Водитель британского внедорожника проехал на красный свет и столкнулся с Kia, а затем врезался в мачту городского освещения.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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