Школьник с температурой под 40 ждал «скорую» более двух часов

В Зеленограде (Москва) семья два с половиной часа ждала скорую к девятилетнему ребенку с температурой 39,7. Об этом сообщает «Телеканал 360».

По данным издания, мальчик заболел 7 декабря — он жаловался на головную боль, слабость. Температура у ребенка поднялась до 38,3. Мать мальчика вызвала по общегородскому телефону педиатра, который в тот же день осмотрел заболевшего — выписал лекарства и рекомендовал вызвать врача повторно, если состояние ребенка не улучшится.

9 декабря мать мальчика вновь вызвала педиатра. Прождав весь день, вечером женщина позвонила в городскую службу, где ее заверили, что врачи посещают пациентов до 22:00. Но температура к тому времени (около 21:00) у мальчика поднялась до 39,7 градуса. Женщина решила вызвать «скорую». По номеру «112» ее переключили на консультацию с дежурным педиатром — как объяснили матери ребенка, без этого невозможно направить к ребенку врачей.

Женщина провела в режиме ожидания ответа около 45 минут и, не дождавшись консультации, вновь позвонила в «скорую».

«Мне сказали, что врачей на вызов отправляют только после консультации специалиста. Когда я пыталась объяснить, что ждала больше получаса ответ и слушала автоответчик, диспетчер еще раз повторила: «Вам должны перезвонить». Пришлось повысить голос, и только после этого меня переключили на педиатра», — пояснила москвичка.

Врач дала рекомендации, как сбить температуру. «Скорая» приехала к мальчику в 23:20. Температура к этому времени у заболевшего спала. Ему сделали экспресс-тест на ковид, после чего уехали.

Матери ребенка не удалось выяснить у медиков, почему их не направили к ним сразу после ее вызова. Женщина возмущена ситуацией и назвала ее «бардаком».

Ранее врач-педиатр объяснила, почему нельзя давать аспирин ребенку при высокой температуре.