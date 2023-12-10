Ожоги от сигарет обнаружили на теле ребенка в детском саду

Органы опеки изъяли из семьи пятилетнего мальчика, на теле которого воспитатель детского сада обнаружила ожоги от сигарет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Следы ожогов на теле мальчика заметила педагог московского детского сада № 1310, женщина вызвала скорую помощь и полицию, воспитанника госпитализировали.

Органы опеки опросили мать и бабушку, которые занимаются воспитанием ребенка и приняли решение на время изъять его у матери. По словам родственников, мальчик проходит лечение у психиатра и принимает необходимые препараты, об ожогах на теле семья не знала.

Как заявила бабушка ребенка, у них давний конфликт с воспитателем, которую якобы не устраивает то, что мальчика часто забирают из группы последним. В обстоятельствах произошедшего разбирается прокуратура.

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