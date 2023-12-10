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Диетолог рассказала, как правильно питаться в праздничные дни

Диетолог Дельгадо: перед праздничным застольем нужно составить план питания

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Pexels

Перед застольем необходимо определить примерный план питания и избегать обезвоживания. Такие советы дала диетолог клиники Мейо (США) Андреа Дельгадо в разговоре с «Ридус».

«Не корите себя за лишнюю порцию салата или шоколадных конфет. Но составьте примерный план питания для следующей вечеринки», — сказала Дельгадо.

Она призвала избегать обезвоживания и употреблять чистую воду вместо спиртного и сладких напитков.

«Вода должна быть вашим основным напитком каждый день, включая праздники», — советует доктор.

Также она рекомендовала не садиться на диету прямо перед праздниками. Вместо этого, по словам эксперта, стоит обратить внимание на то, сколько и как часто вы едите.

До этого диетолог Алексей Кабанов объяснил, как сэкономить на новогоднем застолье.

Диетологи также рассказали россиянам, как правильно питаться в холодное время года. Специалисты отметили, что самое главное в морозы — сбалансированный рацион.

Ранее эксперты развеяли миф о вреде ультраобработанных продуктов.

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