Диетолог рассказала, как правильно питаться в праздничные дни

Перед застольем необходимо определить примерный план питания и избегать обезвоживания. Такие советы дала диетолог клиники Мейо (США) Андреа Дельгадо в разговоре с «Ридус».

«Не корите себя за лишнюю порцию салата или шоколадных конфет. Но составьте примерный план питания для следующей вечеринки», — сказала Дельгадо.

Она призвала избегать обезвоживания и употреблять чистую воду вместо спиртного и сладких напитков.

«Вода должна быть вашим основным напитком каждый день, включая праздники», — советует доктор.

Также она рекомендовала не садиться на диету прямо перед праздниками. Вместо этого, по словам эксперта, стоит обратить внимание на то, сколько и как часто вы едите.

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